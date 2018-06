Unrêstige útgeansnacht yn Ljouwert

Ien fjochtpartij wie yn de Alde Doelestege. In 19-jierrige Ljouwerter krige in proses-ferbaal foar fersteuring fan de iepenbiere oarder en in ferbod om yn it sintrum te kommen.

Eefkes letter kaam op it Ruterskertier in 23-jierrige Ljouwerter nei bûten mei in ferwûning oan de holle. Hy wegere help en foel oare persoanen oan. Hy krige ek in proses-ferbaal foar fersteuring fan de iepenbiere oarder.