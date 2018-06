Feestlike iepening keunstnerdoarp Asgaard

Asgaard is in ûnderdiel fan LF2018. De Ljouwert CDA-fraksje hie earder fragen steld oan it kolleezje oer Asgaard. Dat gie oer mooglike yllegale bewenning, dy't net konstatearre is. In oare fraach wie oft it der net wat netter útsjen kin en oft de beareklau net opromme wurde kin. En in fraach wie wannear't it publyk Asgaard besjen kin. Nei besite fan twa CDA-ers is ôfpraat dat der in iepeningsfeest komt, sadat der in offisjeel momint is dat it keunstnersdoarp tagonklik wurdt foar publyk.