Ricardo Floris fan Maastricht hat sneontejûn de Mar-athon yn Snits wûn. Syn winnende tiid wie 2:36:05. It twadde plak wie foar Roelof Oostra út Mantgum, dy't mear as trije minuten letter binnenkaam. It tredde plak wie foar Willem de Boer, dy't 2:42:50 nedich hie.

It rekôr fan Jan Venhuizen, 2:35:42, bliuwt dus nei de edysje fan 2018 stean.