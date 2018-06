Thewis Hobma wint ek yn Drylts

Fierljepper Thewis Hobma hat sneontejûn de wedstriid op de skâns fan Drylts wûn. Hy die dat mei in ôfstân fan 20.13 meter, delsetten yn syn tredde sprong. Sytse Bokma pakte it twadde plak (19.02), it tredde plak wie foar Nard Brandsma (18.95). It wie foar Hobma alwer de sechsde oerwinning fan it seizoen yn tsien wedstriden.

By de dames gie de oerwinning nei Akke Dijkstra. Sy ljepte nei 13.64 meter. Anneke Broersma waard twadde (13.16), Boukje de Boer tredde (13.10).

Rutger Piersma wie de winner by de junioaren mei 17.40 meter, Wisse Broekstra (17.11) by de jonges en Tirza Boschma (13.76) by de famkes.