Wolf makket mooglik slachtoffers by Aldtsjerk

It Faunafûns ûndersiket DNA dat fûn is om te sjen oft it hjir echt om in oanfal fan in wolf giet. As dat sa is, kin de eigner fan de skiep de skea ferhelje op it Faunafûns.

Begjin fan dizze wike wie der foar it earst in melding fan in wolf yn Noardeast-Fryslân.