IepenUP vlog: Op blind date mei Ben

Hoe komt it dochs datst safolle grize hieren sjochst yn it teäter? Werom komme jonge minsken der net op ôf? Bo baalt dêrfan en giet op blind date mei Ben (fan it duo Ben en Ruurd). Ben giet nea nei it teäter. Se nimt him mei nei it Heilige Hert fan Cambuur yn Goutum. In stik oer fuotbal, de tsjerke en botsende takomstdreamen.