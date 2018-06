Earste training SC Hearrenfean

SC Hearrenfean is sneon úteinset oan it nije fuotbalseizoen. Under lieding fan de nije trainer Jan Olde Riekerink stie de earste training op t programma. De earste tsien minuten mochten bern mei de spilers meifuotbalje.

Fierder wie it opfallend dat de training om twa oere begjinne soe, mar dat de spilers en technyske stêf al om healwei twaën op it trainingsfjild stienen. "We staan te popelen", sa sei trainer Jan Olde Riekerink.