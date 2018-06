Omrop TIP: Fan in bettere nei in oare wrâld

Nei de twadde Wrâldoarloch waarden oeral yn Nederlân folkshegeskoallen oprjochte. Hjir koene, jonge, minsken inoar moetsje, harren ûntwikkelje en de eigen kultuer en identiteit belibje. Hiele folksstammen, Fryske, jongerein en folwoeksenen hawwe inoar yn Skylgeralân moete en genieten fan de aktiviteiten dy't der organisearre wurde. Fan âlds is in folkshegeskoalle in sintrum fan moeting, besinning en kultuer. Op Skylge is it dat noch hieltyd.



Tegearre mei Amarins Geveke, direkteur fan Schylgeralân, wurdt weromsjoen nei de dokumintêre 'Fan in bettere nei in oare wrâld' út 2003. Programmamakker Johan van der Zee stelde doe oan har de fraach: hoe giet it no mei Schylgeralân? Wat is der yn dy 15 jier feroare en hoe sjocht sy de takomst?