Berltsum wint it NK keatsen by de dames

By it NK Keatsen foar dames yn Eksmoarre is Berltsum der mei de earste priis fantroch gien. Yn de finale wiene Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma mei 5-1 en 6-0 fiersten te sterk foar it partoer fan Huzum (Nynke Sijbrandij, Anna-Dieuwke Dijkstra en Manon Scheepstra). It wie foar Berltsum alwer de sechsde oerwinning yn de lêste sân jier.