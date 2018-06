Wetterskip Fryslân ferliest saak wetterskipsheffing

Yn earste ynstânsje is it berop ôfwiisd troch de rjochtbank. Natuurmonumenten is yn berop gien, omdat de organisaasje fynt dat it behear fan rykswetters net by it Wetterskip leit en dat se ek gjin wurksumheden útfiere yn de Waadsee. Natuurmonumenten kriget no in bedrach fan sa'n 14.000 euro werom en de proseskosten wurde fergoede.