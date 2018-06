Roze Zaterdag nei Ljouwert

Roze Zaterdag komt yn 2020 nei Ljouwert. It is foar de earste kear dat it evenemint yn Fryslân plakfine sil. Roze Zaterdag is de Nederlânske ferzje fan de Gay Pride Parade. Dat Ljouwert yn 2020 de Roze Zaterdag organisearre sil waard bekend makke op it haadpodium op de merk yn Gouda, wêr't dit jier de Roze Zaterdag plakfynt. It bestjoer fan de 'stichting Roze Zaterdagen Nederland' is goed te sprekken oer it Fryske bidbook. 'Het gemeentebestuur heeft een ruime financiële toezegging gedaan waarmee een solide basis kan worden gelegd.'

City of Love

City of Love is it tema fan de Roze Zaterdag yn 2020. Leafde wurdt geregeld brûkt as tema, mar neffens de organisaasje is it ek it meast universele gefoel. Yn 2019 is Roze Zaterdag yn Venlo.