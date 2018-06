Gemeente: "Soargen oer asbest binne net nedich"

It giet om saneamd 'gebonden' asbest. Dat wol sizze dat it net ferfleant, dat it net yn stikjes brekt, en dat it ek net yn it bluswetter telâne kaam is. It asbest siet yn de finsterbanken fan it âlde belestingkantoor.

Omwenners meitsje har soargen oer de asbest. Ien fan dy minsken is Irma Galema. Sy wennet op noch gjin tsien meter fan it plak fan it ynsidint en moast freed har wenning út fanwegen de fûle brân. Se is bot skrokken. "Ik bin echt bang west. Ik wol graach in petear hawwe mei boargemaster Crone oer de brân. Want der kin in soad better"