Fryske jonge fuotballers dupearre

It ynlisjild is al wol hielendal betelle. It Schalke Auf Toernee evenemint is in fuotbalclinic fan ien, twa of trije dagen mei ûnder oaren in besite oan it stadion fan Schalke 04. Under oaren by fuotbalclub VV Langesweach binne bern dy't harren opjûn hiene foar de clinic en ek by VVWWS út Wurdum binne tal fan bern dupearre.