Keunstnêst foar greidefûgels yn de foarm fan pompeblêd

De Fûgelwacht Aldeholtpea wol in keunstmjittich nêst op it wetter oanlizze foar fûgels. Dêrfoar wolle se in pompeblêd meitsje yn in fiver njonken de A32 by Wolvegea, op it terrein fan It Fryske Gea. Yn Seelân is soks al in grut sukses.