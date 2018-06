Zanger Rinus stiet foar in riedsel: wêrom binne syn klips net mear op YouTube te sjen?

Manager Dennis Franke stiet ek foar in riedsel. "We kregen de eerste melding van Rinus. Die had van zijn buurvrouw te horen gekregen dat zijn clips het niet meer deden. Toen heeft hij mij gebeld. Vanaf dat moment heb ik geprobeerd om YouTube te bereiken. Dat is onmogelijk. We zitten met de handen in het haar."

Foar dejinge dy't derfoar soargje kin dat de klips wer online komme, hat Zanger Rinus in beleanning yn it foarútsjoch steld: in optreden, fan Rinus sels. Fergees. Mar sels dat hat oant no ta noch neat opsmiten.