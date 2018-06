"In healjier ticht is fierstente lang foar kafee Prins"

Neffens boargemaster Bearn Bilker fan Kollumerlân wurdt yn it kafee yn drugs hannele, en komme der ek minderjierrigen. Dêrom hat er de doarren sletten. Pas oer in healjier mei it kafee wer iepen, al kin de eigener nei fjouwer moannen al in fersyk by de gemeente yntsjinje om de doarren wer te iepenjen. Dan moat der wol in goed plan wêze om nije fersteuringen foar te kommen. Dêr giet de boargemaster oer.

"It is gewoan ferskriklik wat dy man docht", seit Prins. De sluting fan seis moannen is him te lang. Hy leit him der net by del. "We moatte gewoan stride foar dat it earder is as dy seis moannen. En dat lukt. Dat wit ik hûnderttûzen prosint seker." Dêrnei sette de dj de muzyk wer oan. Queen. Mei 'Don't Stop Me Now'.