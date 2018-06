In opera op it strân op Oerol

De fjouwer sopranen nimme jo mei op in reis nei de skieding tusken strân en wetter. Dêr besjonge se de see. Oer wat de see nimt, de ferlieding en it langstme. Harren stimme minge mei it lûd fan de opstelling fan de lûdsboksen dy't yn in gebiet fan in pear kante kilometer opsteld stean op it strân. Se ferspriede it gegûl fan in misthoorn. Alles mingt him sa ta in wûnderbaarlik gehiel dat jo in de siel rekket. It is timed op de sinne-ûndergong. Dy is dizze jûn min te sjen. Mar de reade gloed fan de sinne dy't fuort sakket yn de see jout de loft dochs in kleurige gloed.