Berneiepenloftspul: de premjêre fan Alice yn Wûnderlân

De loft is griis en mei sa'n 14 graden is it fris op de tribune. It hat der net foar soarge dat it publyk thús bleaun is. Sawat alle bankjes sitte fol en op de earste rige sitte in pear minsken dy't sels harren túnstoel mei kessentsje meinomme hawwe. De sfear sit der goed yn op it fjild njonken doarpshûs De Tysker. Mar nei de earste tsien minúten begjint it te snjitterjen. Al gau wurdt dúdlik dat der net fierder spile wurde kin. De stjoerders foar it lûd kinne net oer reinwetter. De bern sprinte it poadium ôf en sykje ûnderdak yn it doapshûs. Nei in koart skoft begjinne de spilers opnij oan de sène dy't sa abrupt ta in ein kaam. Mei itselde entûsjasme spilje de bern fierder. Alice draacht it ferhaal en nimt elkenien fuortendaliks wer mei yn har dreamwrâld. Mar op it momint dat de blauwe rûp oan Alice freget 'Wêr bisto?' en it orakulum oan de oarder komt, hâldt de loft it net mear. Yn koarte tiid is alles wiet.