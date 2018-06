Iepenloftspul Rêdbâd: in ympresje

Sa'n 120 entûsjaste spilers, dekôrbouwers en naaisters binne sûnt novimber dwaande mei de tarieding fan it stik. "Wat it publyk te sjen kriget? Spektakel", seit regisseur Tiffany van der Wal, de dochter fan Sake. Hynders, fjoer, fjochtsjen, boaten en flotten op it wetter en in leafdesskiednis. "We hawwe besocht alles sa echt mooglik nei te meitsjen. We wolle it publyk hielendal werombringe nei de tiid wêryn't dit ferhaal spilet, om it jier 700 hinne. Dat se echt fiele, hoe't it wie om doe yn Fryslân te libjen."

De 29 jierrige regisseur hie noch nea fan Redbad heard, mar doe't se in pear jier lyn tafallich de roman Redbad, kronyk fan in kening fan Willem Schoorstra oer it libben fan Redbad yn hannen krige, wie se fuort ferkocht. Hjir soe en moast se in teäterstik fan meitsje. En dan leafst yn de nije teätertún fan har heit.