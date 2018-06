Fryske wurknimmers it faakst lid fan fakbûnen

Yn de perioade 2012-2016 ha de ûndersikers sjoen nei fariabelen as geslacht, leeftiid, oplieding en regio. Wat bliken docht is dat benammen manlju tusken de 55 en 65 jier, dy't mear as 12 oeren yn de wike wurkje, it faakst lid binne fan in fakbûn.

It CBS hat net ûndersocht wêrom't wurknimmers yn Fryslân it faakst lid binne. It soe te krijen ha kinne mei de leeftiidsopbou en dat dizze regio mear fergriisd is as oare. Wol bestiet der yn it Noarden in histoarje fan belutsenheid by in fakbûn. Dat kin út grifformearde, mar ek út sosjalistyske oertsjûging wêze.

Yn totaal wienen der yn ús lân yn 2017 1,7 miljoen registrearre fakbûnsleden.