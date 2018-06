Fryslân siket nei tûkere soarch mei minder minsken

Fryslân is op syk nei tûkere soarch, dy't je mei minder minsken útfiere kinne. Reden dêrfoar is dat der yn de takomst folle minder soarchferlieners beskikber binne troch de fergrizing. Yn it ûndersyksprojekt Seker en Sûn is útsocht wat wy dêr oan dwaan kinne en dat is freedtemiddei op in kongres yn Ljouwert bepraat.