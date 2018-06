Joop Mulder Plak útrikt oan skriuwer en teätermakker Bart van de Woestijne

Skriuwer en teätermakker Bart van de Woestijne hat freedtejûn op Skylge de Joop Mulder Plak útrikt krigen. Yn it telefyzjeprogramma Opium krige hy in sjek fan goed 10.000 euro oerlange troch Joop Mulder sels. Yn it programma wie ek Foppe de Haan te gast.