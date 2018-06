FIDEO: Hoe mjit de brânwacht reek by in brân?

"We wisten net hoe gefaarlik it wie", fertelt wurdfierder Frits Mostert fan it MCL. Nei in gearkomste waard al gau besletten om de operaasjes stop te setten. Flak dêrnei kaam de mjittsjinst fan de brânwacht út Bûtenpost nei it MCL. Op it dak fan it sikehûs waard de reek mjitten. Yn de fideo sjogge je hoe't de brânwacht dat docht.