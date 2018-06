It lûd fan in 160 jier âlde polder op Skylge

Untwikkeling

Elmo Vermijs hat yn opdracht fan de Vogelbescherming, Oerol en Polderpracht ûndersyk dien nei de polder op it eilân. Dit jier bestiet dy 160 jier. It doel wie, om te sjen hoe't de polder him ûntwikkele hat troch de tiid hinne en wat de takomst is. De greidefûgels yn dat lânskip tsjinje as in spegel.

"In het verleden waren de weidevogels een grote bron van inkomsten", seit Vermijs. "De eieren werden verkocht. Nu is dat anders. Nu worden ze beschermd en speelt de vogelwacht een belangrijke rol."