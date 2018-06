Boargemaster Oosterman bot skrokken fan oerfal yn Easterwâlde

Boargemaster Harry Oosterman fan Eaststellingwerf is bot skrokken fan de oerfal op in âlder echtpear yn Easterwâlde. Oosterman wie koartlyn noch by it pear op besite om't se 65-jier troud wiene. It pear dat wennet oan de Logten yn Easterwâlde en waard freedtemoarn om kertier oer fiven hinne oerfallen.