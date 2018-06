LIVEBLOG: Grutte brân Ljouwert, fjoer ûnder kontrôle

It is foar de brânwacht dreech om op it plak fan de brân te kommen, ek om't se net krekt witte wêr't dy krekt is. It fermoeden is dat it fjoer ûnder yn it gebou begûn is. De autoriteiten hawwe de sitewaasje yntusken opskaald nei in GRIP 2, dit hat te krijen mei de grutte reekûntwikkeling. Der wurdt oerwage om parten fan de stêd te ûntromjen.

It bestriden fan it fjoer sil noch wol in skoft duorje. Op dit stuit is de brânwacht dwaande om foar te kommen dat de brân oerslacht nei oare ferdjippingen. In wurdfierder jout oan dat it fjoer noch net ûnder kontrôle is.