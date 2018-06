Grutte brân yn eardere kantoarpân Belestingtsjinst yn Ljouwert

Der is op it stuit in grutte brân yn in kantoarpân fan de Belestingtsjinst yn Ljouwert. By de brân komt in soad reek frij en stekke de flammen út it gebou.

Yn it gebou wennen fjouwer antykreakbewenners. Sy binne allegear feilich út it gebou helle. Sy binne opfongen yn it ING-gebou, oan de oare kant fan de strjitte. Bewenners fan fiif wenningen oan de Elizabethstrjitte moatte fan de plysje harren hûs út en wurde ek opfongen.