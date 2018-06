Fryslân ynspirearret alve bûtenlânske keunstners ta nije wurken

Briffa is ien fan de keunstners en komt út Malta. Hy skilderet en lit him ynspirearje troch it Fryske lânskip. "Dat is kompleet ferskillend mei it lân dêr't ik wei kom. Dat leit yn it mediterraanske gebiet", fertelt Briffa.

Briffa is nachts op paad west om te sjen en te hearren hoe't it Fryske lânskip derútsjocht. De skilderijen fan de keunstner binne dêrop ynspirearre. In twadde perspektyf dat er keazen hat is it lânskip te besjen troch de eagen fan in ko. "It is in horizontale streek, dy't net altyd rjocht rint", fertelt er.