UPDATE: Grutte brân yn opslachloads foar hout neist wenhûs yn Bûtenpost

Der binne gjin slachtoffers fallen by de brân. De loads is wol folslein ferlern gien. Neffens de brânwacht gie it om in opslachloads foar hout. Neffens omstanners soenen der ek auto's yn de loads stean. In wenning dy't der deun njonken stie, is ek skansearre rekke. De brânwacht meldt dat de skea by deiljocht better besjoen wurde sil.

It is net dúdlik wat de oarsaak fan de brân is.