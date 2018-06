Yn in opslachloads foar hout oan de Einsteinstrjitte yn Bûtenpost is brân útbrutsen. Flammen slaan metersheech út it dak. De brânwacht hat fuortendaliks opskaald nei 'grutte brân'. Brânwachtminsken út De Westereen, Burgum, Dokkum, Kollum en Bûtenpost binne oproppen om te helpen mei it blussen.

De loads stiet deun neist in wenning. Oft der slachtoffers binne, is net bekend.