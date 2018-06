Harnzers ha gjin fertrouwen yn Omrin en provinsje

It fertrouwen fan de Harnzers yn Omrin en yn de kontrôle en hanthavening fan de provinsje is fuort. Boargemaster Roel Sluiter liet witte dat ek syn geduld mei Omrin op is: "Ik denk weleens bij mezelf: ik wou dat de REC er niet was."

De gemeente Harns hat Omrin en de provinsje koartlyn in lilke brief skreaun oer de ûntsnapte wolk. Neffens Sluiter wie dat krekt ien kalamiteit te folle. Neffens in ûndersyk fan de GGD fan Amsterdam is mei de luchtkwaliteit fan Harns yn trochsneed neat mis. It ûndersyk fûn allinnich op guon dagen in bytsje te folle benzeen. Oare skeadlike stoffen waarden net oantroffen.