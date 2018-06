Premjêre berne-iepenloftspul staakt fanwege min waar

De premjêre fan it berne-iepenloftspul Alice yn Wûnderlân yn Easterwierrum is staakt fanwege de minne waarsomstannichheden. Troch it reinwetter wie it poadium te glêd wurden. Meardere bern binne dêrtroch útgliden. En de stjoerders dy't foar it lûd soargje moasten, koene ek net goed tsjin it wetter. It publyk dat nei de foarstelling kaam wie, krijt freedtejûn opnij in kâns. Dat wie de reservedatum. It sil no de offisjele premjêre wurde.