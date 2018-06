Lokaal radiostasjon docht oanjefte tsjin fraksjefoarsitter Weststellingwerfs Belang

Hartog soe ek opnamen fuortsmiten ha fan radioprogramma's dy't noch net útstjoerd wienen. By guon programma's wurde dy opnamen soms wiken yn it foar al makke en yn de kompjûter opslein. Neffens foarsitter Jan Koopman fan Radio Weststellingwerf Centraal kostet it in protte tiid om dy programma's wer opnij op te nimmen.

In jurist dy't as frijwilliger oan it radiostasjon ferbûn is, siket út hokker wetsartikels der presys oertrêden binne foardat der in oanjefte komt. Neffens de omrop sil dat nei it wykein wol klear wêze.

Koopman tinkt dat der sprake is fan in bewuste wraakaksje fan Hartog. De omrop hat him earder ek al in kear op non-aktyf steld, seit Koopman.