'Krepeargefal' fan Alde Fryske Tsjerken wurdt ferboud ta doarpshûs

Foarsitter Kersbergen fan de Stichting Alde Fryske Tsjerken is wol bliid dat it no slagge is om mei stipe fan ûnder oare provinsje en gemeente foldwaande middels byinoar te fandeljen om de tsjerke te restaurearjen. Oant no ta waard it ûnderhâld beheind ta it wyn- en wetterticht hâlden fan it gebou.