FIDEO: Fryslân Hjoed fan Oerol ôf

By De Moanne tikke de minsken yntusken stadichoan fierder. Ien fan de tikjende bern hat wol in oplossing foar de problemen fan it famke út it begjin: "Dan ga je terug naar die letter en tik je er de goede gewoon bovenop." It is drok yn it redaksjelokaal op de Betonning. Der bin altyd minsken oan it tikjen. De ferhalen stapelje har ek op. Meiwurkers fan it lokaal spanne in ekstra tried. Dêr wurde de ferhalen oan ophong.

Der sit gedichten by, eroatyske ferhalen, belibbenissen op it eilân en bekentenissen. By de measten stiet gjin namme. Skreaun troch ien fan de tûzenen Oerolgongers dy't Skylge dizze wike befolkje.