Teäterfoarstelling Zout West ôfsein fanwegen hurde wyn

Teätergroep Sult fertrout derop dat de foarstellingen fan Zout West freed yn Heech en sneon yn Balk wol trochgean kinne, al wurdt der foar de kommende dagen wer frij koel waar ferwachte.

Folksferhaal

Zout West giet oer de skiednis fan de Súdwesthoeke en de ynfloed fan it wetter. It is in humoristyske bewurking fan twa Fryske folksferhalen. It iepenloftspul is op 11 ferskillende plakken oan it wetter: By Starum/Warns, Koudum, Wâldsein, Heech, Balk, Aldegea/Blauhús, Boalsert, Warkum, Toppenhuzen en Snits.

It lêste nijs oer de foarstellings stiet op www.teatergroepsult.nl.