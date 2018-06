Stienmurden soargje foar oerlêst, wat is der tsjin te dwaan?

Wat helpt dan wol? "De boel goed tichtmeitsje", seit Tuinstra. "As je in gat yn hûs ha fan 4,5 of 5 sintimeter, faak by de dakgoate, dan kin de stienmurd deryn. Dus meitsje sokke gatten goed ticht. Sa kinst foarkomme dat dy stienmurd nei binnen ta komt."

Mar tink derom: as de stienmurd yn hûs sit en makkest dy gatten ticht, dan kin der net wer fuort fansels. "In stienmurd sit oerdei yn hûs en eltse nacht binne se op paad om te fretten. Dus doch oerdei in kranteprop yn sa'n gat. As de stienmurd derút wol, dan sil er dy prop derút triuwe. Bliuwt dy prop dus ien of twa nachten sitten, dan kinst dat gat tichtmeitsje", seit Tuinstra.

En hast dus in stienmurd yn dyn hûs en wolst 'm fuortkrije, dan is der noch in opsje, leit Tuinstra út: "Ticht by it plak dêr'tst de stienmurd hearst, moatst even goed lûd in radio, in praatstjoerder, oansette. Nachts dus. Dat fynt er net noflik en dan is de kâns dat de stienmurd derfantroch giet."