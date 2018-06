Seis skoallen kinne har opmeitsje foar in Sjong-finale op it Saailân

Alle basisskoallen yn Fryslân koene mei de wedstriid meidwaan, en úteinlik binne seis skoallen útkeazen om freed 29 juny yn de finale te striden om de winst. It giet om basisskoallen út Drylts, Dokkum, Drachtster Kompenije, Snits, Wytmarsum en Bûtenpost.

By Sjong moatte de bern in eigen tekst skriuwe op in besteande melody, dy't dan beoardiele wurdt troch in saakkundige sjuery. Hjiryn sitte Janneke Brakels, Wiebe Kaspers en Nynke Laverman.

De skoallen stride, krekt lykas oare jierren, om de Karin de Jong wikselbokaal. Fierder is der in brûnzen, sulveren en gouden mikrofoan foar de nûmers 3, 2 en 1. Foar de skoalle mei de moaiste tekst is der in tekstpriis.

De finale wurdt presintearre troch Raynaud Ritsma en Geartsje de Vries.