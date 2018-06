In jier selstraf foar feroarsaakjen ûngelok wêrby't VV Waskemar-spiler om it libben kaam

In 47-jierrige Grinzer hat in jier finzenisstraf krigen foar it feroarsaakjen fan it ûngelok dêr't VV Waskemar-spiler Daniël Postema by om it libben kaam en in oare ynsittende swierferwûne rekke. It ûngelok barde doe't de Grinzer oan de hânrem lûts fan it buske dêr't er mei de oaren ynsiet, it buske fleach dêrtroch oer de kop. De Grinzer mei ek trije jier net ride fan de rjochter. De eask wie fjouwer jier finzenisstraf en trije jier rydûntsizzing.