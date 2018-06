Tsientallen taalminderheden út Europa byinoar op kongres yn Ljouwert

Europeesk boargerinisjatyf

FUEN sammele it ôfrûne jier 1,3 miljoen hantekens foar it Europeesk boargerinisjatyf Minority SafePack. It ûnderwerp komt dêrom nei de simmer op de aginda fan it Europeesk Parlemint en de Europeeske kommisje. Dat kin net frijbliuwend wêze, seit FUEN-foarsitter Lorant Vincze. Hy pleitet foar in Europeeske dialooch tusken mearderheden en minderheden en in 'pact' dat minderheden gelike rjochten jout. Waarnimmers neame it rinnende FUEN-kongres dêrom it meast belangrike oant no ta.

De twadde dei fan it FUEN-kongres stiet yn it teken fan de situaasje fan Fryslân. Dan komme ûnder oare deputearre Sietske Poepjes en professor Goffe Jensma fan de RUG oan it wurd. It FUEN-kongres is nei Fryslân helle troch de Ried fan de Fryske Beweging. Dat is net foar it earst. Ek it alderearste FUEN-kongres yn 1950 wie yn Ljouwert.