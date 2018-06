Evenemint 8ste dag live te folgjen op Omrop Fryslân

8ste dag moat ien fan de peareltsjes wurde fan LF2018. It is in kettingreaksje dy't op 8 july 2018 plakfine sil yn Ljouwert. It hele evenemint moat yn totaal fiif oeren duorje, en bestiet út sawol kulturele as sosjale skeakels. In skeakel kin in domino fan boeken wêze, of in liet, of in groep fiskers. Alle skeakels hawwe in eigen plakje op de rûte, en wurde yn beweging set troch de foarige skeakel.