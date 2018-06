Ald-bestjoer fan Mei Elkoar Ien wol aktiviteiten wer oppakke

De âld-bestjoerders fan de aktiviteitekommisje Mei Elkoar Ien yn Feanwâlden wolle it leafst hjoed noch it stokje oernimme fan it sittende bestjoer. Dat skriuwe se yn in brief dy't hûs-oan-hûs besoarge is yn it doarp. Mei Elkoar Ien hat earder alle aktiviteiten foar dit jier skrast fanwege bedrigingen.