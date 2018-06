Staking yn it streekferfier útsteld fan moandei nei woansdei

"We gaan voor een goede cao voor 12.000 werknemers in het openbaar vervoer. Met goede afspraken over het aanpakken van de werkdruk en een loonsverhoging. Die eis blijft staan, dat weten de bemiddelaars ook", seit in wurdfierder fan CNV Vakmensen. "Tegelijkertijd realiseren we ons heel goed dat een staking in het openbaar vervoer grote gevolgen heeft voor de reizigers. Als we dat met elkaar kunnen voorkomen, dan tekenen we daarvoor. Maar daar hebben we toch echt de medewerking van de werkgevers voor nodig."

De staking jildt yn Fryslân foar de bussen, de treinen fan Arriva ride wol.