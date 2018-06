Midsimmertwirre as oade oan de fergetten Fryske komponist Paulus Folkertsma

It muzikale wurk fan Paulus Folkertsma stiet bekend as dreech en lestich om te spyljen. Ien fan de muzykstikken dy't Folkertsma makke, is in mars. Hy skreau it spesjaal foar it 75-jierrich bestean fan muzykkorps Concordia út it doarp. "Dat is destijds nooit uitgevoerd", fertelt dirigint Gert van Veldhuizen. "De toenmalige bezetting vond het toen te lastig." Hy kin him dat earlik sein ek wol yntinke.

De tritich korpsleden fan Concordia, dy't meispylje op de twadde repetysje, moatte noch wol wat puntsjes op de i sette foar de útfiering fan de Midsimmertwirre. It korps sil sneon op in pream yn de Boarn muzyk fan Folkertsma hearre litte. "Er zitten hele onverwachte stukken in zijn muziek. Dat is eigenlijk ook wel heel leuk. Het zijn muzikale grappen, maar daar moet je natuurlijk wel even aan wennen, bijvoorbeeld akkoorden die je absoluut niet verwacht. Dan denk je: speel ik nu een foute noot? Maar dat heeft Folkertsma echt zo bedoeld."