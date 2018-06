Mear as in kwart fan de húshâldingen hat gjin motoarysk ferfiermiddel

Op Flylân minste ferfiersmiddels

Húshâldingen op Flylân hawwe prosintueel it minst faak in motoarysk ferfiermiddel fan alle Fryske gemeenten. Yn 31,3 persint fan de gefallen is dêr gjin auto, motor of scooter oanwêzich. Nei Flylân folgje de gemeenten Ljouwert (30,2 persint), Skylge (26,2 persint) en Skiermûntseach (25,8 persint).

Yn de eardere gemeente Littenseradiel binne de measte ferfiermiddels te finen by húshâldingen. Minder as tsien persint (9,6 persint) fan dy húshâldingen hat gjin auto, motor of scooter. Oare gemeenten dêr't húshâldingen in soad motoaryske ferfiermiddels hawwe, binne de eardere gemeente Menameradiel (11 persint), De Fryske Marren (12,7 persint) en Ferwerderadiel (13 persint).