De ûnsichtbere wrâld sichtber makke op Skylge

'Smurrie'

Charlotte 't Hart hat in fassinaasje foar keizelwieren. Se is waadgids foar de Waadferiening en krige sa te hearren oer it organisme. "Het is die bruine smurrie die je wel op het wad ziet liggen. Een ééncellige alg," seit 't Hart. "Toen ik daarover hoorde, wist ik dat ik er later iets mee zou moeten doen. Het is een wereld waar we eigenlijk niets vanaf weten."

Tegearre mei Karin van der Veen hat se besocht de keizelwieren foar it ljocht te bringen. By in glêsblazer hawwe se skeletten meitsje litten en der is muzyk komponearre dy't yn de glêzen skeletten ôfspile wurdt.