Hartthijs de Vries bemachtiget staazjekontrakt by LottoNL Jumbo

Troch it twadde plak fan Hartthijs de Vries hat er himsels wol fersekere fan de einoerwinning yn it jongereklassemint. Dat leveret de 21-jierrige Kollumer in staazjekontrakt op by team LottoNL Jumbo.

De Vries hie dit seizoen al in kontrakt by Roompot bemachtige, mar moast troch problemen mei syn hert in stapke werom dwaan.