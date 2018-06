Hamburgergigant McDonald's makket reklamefilmke op Skylge

Steatsboskbehear Skylge hat meiwurke oan in reklamefilmke fan McDonald's, dy't in moanne lyn opnaam is op it eilân. Yn it spotsje fan de grutte fastfoodketen liket it derop dat der in lyts restaurant midden yn de dunen komt.

Yn de reklame is in húshâlding te sjen dy't op Skylge komt. De fastfoodketen bringt mei in frachtwein en in boat in lyts restaurant nei de famylje ta.