Neier ûndersyk nei helberheid farwei Drachten

Prinses Margrietkanaal

De partijen yn Provinsjale Steaten hawwe it ek oer in goeie farferbining fan it Prinses Margrietkanaal nei It Hearrenfean hân. Troch mooglik de Meinesleat troch te lûken, soene de grutte binnenfeartskippen en de plezierjacht elkoar net yn it paad sitte by Terherne. Dêrfoar moat in soad jild op it kleed komme.

De gemeente It Hearrenfean hie earder al oanjûn dêrfoar nei oplossingen te sjen. Dy kâns krijt it gemeentebestjoer no. Deputearre Poepjes seit wol, dat der in grutte priiskaart hinget oan it trochfarren troch de Meinesleat.