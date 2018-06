Thewis Hobma pakt oerwinning op nije skâns fan Burgum

Hobma ljepte mei in ôfstân fan 20.22 meter nei de deioerwinning. Konkurrint Nard Brandsma fan Warkum einige op it twadde plak mei 19.80 meter. Hannes Scherjon fan Noardburgum waard tredde mei 19.48 meter.

By de froulju wûn Sigrid Bokma fan Hylpen mei in ôfstân fan 15.77 meter. Hiske Galama fan Snits en Akke Dijkstra fan Bûtenpost einigen as twadde en tredde. Freark Kramer (19.10 meter) wie de bêste by de junioaren, Wisse Broekstra (16.76 meter) by de jonges en Pytrix Westra (14.94 meter) by de famkes.

Livestream

It fierljeppen yn Burgum wie streekrjocht te folgjen by Omrop Fryslân fia in livestream.